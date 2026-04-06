Родителям школьников предлагают сдать ЕГЭ по русскому языку

22 апреля Пензенская область в очередной раз присоединится к всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», благодаря которой участники получат представление о том, что ждет их детей во время экзаменационной кампании.

Мероприятие пройдет на базе школы имени М. Ю. Лермонтова в селе Засечном Пензенского района (Изумрудная, 8а), начало в 15:00.

Родителям покажут, как проводится регистрация и организуется рассадка в аудиториях; как выглядят рабочие места; как действует контроль за объективностью проведения экзамена; как печатаются и сканируются контрольные измерительные материалы.

Участникам акции предстоит решить задания ЕГЭ по русскому языку. Это один из двух обязательных предметов, от успешной сдачи которых зависит получение аттестата.

После пробного экзамена состоится круглый стол на тему «Особенности организации ЕГЭ в 2026 году».

Желающие ознакомиться с процедурой должны до 20 апреля подать заявку через электронную почту sputnik_school@mail.ru. Участнику необходимо иметь при себе паспорт и черную гелевую ручку.

«Акция пройдет и в других муниципальных районах. Заявка подается в муниципальный орган управления образованием по месту жительства в указанные сроки», - уточнили в региональном минобре.

В прошлом году мероприятие проводилось 10 марта на базе лицея № 55. Сдавали базовую математику. Свои знания решили проверить 22 человека. В испытании также принял участие Алексей Фомин, являвшийся тогда министром образования.