При ракетной опасности в школах меняют организацию питания

При ракетной опасности в школах меняют организацию питания
В Заречном родителям объяснили, почему детей не кормят во время объявленной ракетной опасности.

В некоторых случаях ученики могут не успеть поесть до того, как прозвучит сигнал тревоги. Несмотря на это, в образовательном учреждении должны действовать в строгом соответствии с алгоритмами, поступившими из Министерства просвещения РФ: школьников обязаны укрыть в безопасном месте. Столовая из-за больших окон таковым не является.

Кроме того, после сигнала тревоги сотрудники пищеблока должны отключить электричество и также покинуть помещения.

«Все плиты электрические, поэтому, отключая электричество, мы прекращаем приготовление пищи. Как только сигнал «Ракетная опасность» отменяется, все возвращаются на свои рабочие места и продолжают готовить пищу», - рассказала изданию «Город Z» начальник департамента образования Заречного Светлана Чернышева.

Она подчеркнула, что родителям не надо беспокоиться - детей обязательно покормят после отбоя ракетной опасности.

Ранее об алгоритме действий в школах в случае объявления ракетной или беспилотной опасности рассказала замминистра образования Пензенской области Галина Денисенко. По ее словам, занятия отменяются, а детей укрывают в подвалах или же на первых этажах зданий в помещениях без окон.

