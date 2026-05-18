В Пензенской области погода на рабочей неделе будет летней

На текущей рабочей неделе Пензенская область останется во власти антициклона, сообщили в понедельник, 18 мая, в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В регион будет поступать сухой и жаркий воздух», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова.

Осадков не ожидается.

«Температурный режим останется повышенным», - добавила Оксана Горбунова.

В дневное время воздух будет прогреваться до +26...+31. По ночам столбики термометров станут показывать +12...+17 градусов.