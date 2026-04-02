Пензенские архивисты собирают документы о бойцах СВО для потомков

В Пензенской области родственники участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции могут передать документы о бойцах в архив, чтобы сохранить память о них для потомков.
Принимаются:
- письма с фронта (фронтовые треугольники);
- фотографии военных лет и современных событий;
- дневники, записные книжки, воспоминания;
- военные билеты, удостоверения, наградные документы;
- грамоты, благодарности, медали и ордена (копии или оригиналы);
- творческие работы (стихи, рисунки, песни военных лет);
- аудио- и видеозаписи интервью с ветеранами и участниками СВО;
- газетные вырезки, статьи об участниках событий;
- личные вещи с документальной ценностью (по согласованию с архивом).
«Передача документов обеспечит их сохранность - они будут находиться в специальных условиях. Также будет проведено профессиональное описание материалов. Доступ к сведениям получат исследователи и краеведы, что позволит использовать документальные данные при организации тематических выставок, написании книг, съемке фильмов», - пояснили в региональном правительстве.
В областном министерстве по делам архивов уточнили, что желающие могут обратиться по телефону 8 (8412) 595‑275.
«Обсудим содержание будущего личного фонда и ответим на все вопросы. Подпишем договор о передаче документов - это бесплатно. Вы можете установить ограничения на доступ к документам (например, на 75 лет или другой срок). Вы можете передать как оригиналы, так и копии», - пояснили в ведомстве.