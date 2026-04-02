Пензенские архивисты собирают документы о бойцах СВО для потомков

В Пензенской области родственники участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции могут передать документы о бойцах в архив, чтобы сохранить память о них для потомков.

Принимаются:

- письма с фронта (фронтовые треугольники);

- фотографии военных лет и современных событий;

- дневники, записные книжки, воспоминания;

- военные билеты, удостоверения, наградные документы;

- грамоты, благодарности, медали и ордена (копии или оригиналы);

- творческие работы (стихи, рисунки, песни военных лет);

- аудио- и видеозаписи интервью с ветеранами и участниками СВО;

- газетные вырезки, статьи об участниках событий;

- личные вещи с документальной ценностью (по согласованию с архивом).

«Передача документов обеспечит их сохранность - они будут находиться в специальных условиях. Также будет проведено профессиональное описание материалов. Доступ к сведениям получат исследователи и краеведы, что позволит использовать документальные данные при организации тематических выставок, написании книг, съемке фильмов», - пояснили в региональном правительстве.

В областном министерстве по делам архивов уточнили, что желающие могут обратиться по телефону 8 (8412) 595‑275.

«Обсудим содержание будущего личного фонда и ответим на все вопросы. Подпишем договор о передаче документов - это бесплатно. Вы можете установить ограничения на доступ к документам (например, на 75 лет или другой срок). Вы можете передать как оригиналы, так и копии», - пояснили в ведомстве.