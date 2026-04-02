На Земле началась магнитная буря среднего уровня

На Земле происходит магнитная буря среднего уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в 12:58 четверга, 2 апреля.

Геомагнитные возмущения фиксировались с утра, ближе к 12 часам началась буря уровня G1.

«Событие связано с пришедшим потоком быстрого солнечного ветра, который формируется корональной дырой довольно необычной формы», - пояснили ученые.

Предполагается, что общая продолжительность возмущений составит примерно 3 суток.

По прогнозу, усиление бури вероятно в ночь на субботу, 4 апреля. Его может спровоцировать приход к планете облака плазмы, выброшенного с Солнца.