Мошенники активизировались после повышения пенсий

После повышения социальных и военных пенсий, которое произошло с 1 апреля, аферисты стали рассказывать гражданам о «перерасчете выплат».

«Мошенники предлагают пенсионерам платные услуги по перерасчету выплат, часто они представляются юристами. Есть случаи, когда злоумышленники действуют под видом сотрудников пенсионных органов. Мошенники используют социальную инженерию и убеждают граждан оплатить проведение перерасчета либо ускоренных выплат или предлагают вернуть значительную сумму денег якобы из-за ошибок в начислении пенсий», - предупредил в беседе с изданием NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Аферисты рассказывают жертвам о неучтенном стаже, обещают компенсацию за прошлые годы. Чтобы усилить воздействие и побудить собеседника к действиям, они зачастую настаивают на подаче заявления в срочном порядке.

«Все перерасчеты происходят автоматически, без заявлений и лишней бюрократии. Важно: если вам звонят «из СФР» и просят подтвердить индексацию, назвав код из СМС, - это мошенники. Ничего подтверждать не нужно», - подчеркнул эксперт.

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,8%. В Пензенской области получателями таких выплат являются 27 420 человек.

