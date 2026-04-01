В Пензе школьники закрасили десятки пронаркотических надписей

На Шуисте сотрудники администрации Железнодорожного района и волонтеры из числа учащихся школы № 66 закрасили размещенную на фасадах зданий наркорекламу.

Всего было ликвидировано более 140 надписей с контактной информацией о сбыте наркотических веществ.

Также учащиеся вручали прохожим листовки с призывом сообщить в правоохранительные органы, где торгуют смертью.

В конце 2025 года в гордуме приводили статистику, что в Пензе нет ни одного подростка, состоящего на учете с диагнозами «наркомания» и «алкоголизм».

Также на учете не состоял ни один несовершеннолетний, злоупотребляющий наркотическими веществами. Однако было 2 подростка, злоупотребляющих алкоголем.