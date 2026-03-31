Стало известно, где в Пензе отключат свет 1 апреля

В среду, 1 апреля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Поселке Лесном и на прилегающих территориях, в Совхозе Заря, Нахаловке, а также на улицах Ладожской и Кирова.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Ахунский переезд, 38, 39;

- Кордон Сурка, 1, 1а, 2-10 (четные), 20, 20Б, 24, 27а, 29, 30, 34, кад. 5829;

- ул. Молодогвардейская, 6;

- ул. Ольховая, 6а, 10.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Книгина, 47;

- ул. Надежды, 4, уч. 5, 13, 26, 28, 41, 50, 53;

- ул. Хрустальная, 28, 30, 41;

- ул. Юбилейная, уч. 389, 396, 399, 400, 403, 406, 416, 420, 424, 427, 434, 439, 444, 459, 460, 464, 475, 482, 486, 494, 498, 500, 501, 511, 522, з/у 488;

- ул. Янтарная, 9, 23.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а;

- ул. 2-я Нейтральная, 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21;

- ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;

- 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17; 2-й пр-д Парижской коммуны, 1-8, 23, 23а;

- ул. Седова, 1-19;

- пр-д Седова, 5-9, 20.

С 8:30 до 16:30 ресурс не будут подавать в дома № 133, 133а на Ладожской, а с 13:00 до 15:30 - № 18Б на улице Кирова.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.