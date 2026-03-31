На улице Московской пройдет очередной Марш здоровья

В субботу, 4 апреля, в преддверии Всемирного дня здоровья, в Пензе в очередной раз пройдет акция «Марш здоровья» (0+).

Шествие стартует от областного драмтеатра на улице Московской, а финиширует на Соборной площади.

Мероприятие начнется в 11:00. Протяженность маршрута составит около 2 км, колонна будет двигаться в технике оздоровительной ходьбы, рассказали в региональном минздраве.

Перед стартом шествия у драмтеатра пройдет зарядка, откроются тематические площадки.

Акция «Марш здоровья» впервые состоялась в 2024 году, с тех пор она стала традицией. В 2026-м впервые шествие проведут не только в областном центре, но и во всех муниципальных образованиях региона.