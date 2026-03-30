3-НДФЛ: кому грозит блокировка счетов за не поданную в срок декларацию

Физлица, индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой нотариусы и учредившие адвокатские кабинеты должны сдать декларации о полученных в 2025 году доходах (3-НФДЛ) до 30 апреля, напомнили в областном управлении ФНС России.

У физлиц такая обязанность возникает, если они продали движимое и недвижимое имущество, которое было в собственности меньше минимального срока владения; получили дорогие подарки не от близких родственников; выиграли небольшую сумму в лотерею; сдали имущество в аренду; получили доходы от зарубежных источников.

Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля.

Если декларация 3-НДФЛ не будет подана в срок, то после 20 мая организациям, ИП, нотариусам, адвокатам и иным лицам, занимающимся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности, могут заблокировать счета. К физлицам такая мера не применяется.

«При этом ФНС России заблаговременно уведомляет о предстоящей блокировке, чтобы у налогоплательщиков было время представить необходимую декларацию», - уточнили в управлении.