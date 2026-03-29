Многодетным пензенцам предоставят налоговую льготу без заявления

В Пензенской области многодетные родители смогут оформить льготу по транспортному налогу в беззаявительном порядке. Соответствующий проект одобрили депутаты регионального Законодательного собрания.

Про словам министра Алексея Качана, сведения о праве на соцподдержку будут поступать в отделения ФНС благодаря информационному обмену непосредственно из минтруда. Обновленный порядок станет действовать в 2027 году.

Законодательство полностью освобождает автовладельцев, воспитывающих 3 и более детей, от уплаты транспортного налога на легковые машины мощностью до 150 лошадиных сил включительно. При выходе за установленный лимит предусмотрена скидка 50%.

Льгота предоставляется, пока старшему из детей не исполнится 18 лет. Возрастной порог повышается до 23 лет, если сын или дочь учится очно в колледже либо вузе.

