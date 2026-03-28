В Пензенской области ряду семей вне очереди предоставят участок

В Пензенской области семьям с двумя детьми, которые являются участниками программы «Региональный семейный капитал», во внеочередном порядке предоставят земельный участок. Такой законопроект рассмотрели в пятницу, 27 марта, на сессии областного Законодательного собрания.

Семьям передадут в аренду землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, если они изъявят желание направить средства сертификата на строительство своего жилья.

«Инициатива позволит создать дополнительные возможности, чтобы молодые родители как можно скорее осуществили свою мечту о собственном доме», - отметил глава регионального минтруда Алексей Качан.

Региональный семейный капитал в размере 1 млн рублей введен для жителей Пензенской области в возрасте до 35 лет включительно, которые станут родителями второго ребенка с 1 июня 2026 года и нуждаются в улучшении жилищных условий (обеспечены жилым помещением на каждого члена семьи площадью менее 15 квадратных метров).

Мера поддержки направлена на повышение рождаемости в Сурском крае.

