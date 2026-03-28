Водители смогут резервировать «красивые» номера через «Госуслуги»

Правительство РФ поддержало законопроект, в котором предлагается позволить автомобилистам за деньги резервировать «красивые» номера, сообщили в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион».

Инициативу одобрил Президент России Владимир Путин.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в октябре 2025 года. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Действующее законодательство не предоставляет автовладельцу возможности выбора конкретного регистрационного знака при регистрации транспортного средства - номер присваивается автоматически (случайным образом). Этот пробел в регулировании породил стабильный теневой рынок особых комбинаций номерных знаков», - говорится в пояснительной записке.

Принятие инициативы поможет избавиться от нелегальной продажи номеров.

Зарезервировать «красивые» знаки можно будет через «Госуслуги». Пока расценок нет. Известно, что стоимость будет зависеть от сочетания букв и цифр.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 июля этого года.