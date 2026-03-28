Водители смогут резервировать «красивые» номера через «Госуслуги»

Общество

Печать
Max

Правительство РФ поддержало законопроект, в котором предлагается позволить автомобилистам за деньги резервировать «красивые» номера, сообщили в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион».

Инициативу одобрил Президент России Владимир Путин.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в октябре 2025 года. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Действующее законодательство не предоставляет автовладельцу возможности выбора конкретного регистрационного знака при регистрации транспортного средства - номер присваивается автоматически (случайным образом). Этот пробел в регулировании породил стабильный теневой рынок особых комбинаций номерных знаков», - говорится в пояснительной записке.

Принятие инициативы поможет избавиться от нелегальной продажи номеров.

Зарезервировать «красивые» знаки можно будет через «Госуслуги». Пока расценок нет. Известно, что стоимость будет зависеть от сочетания букв и цифр.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 июля этого года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
водитель автомобиль законопроект
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!