В образовательных учреждениях региона пройдут учения

В пятницу, 27 марта, в образовательных учреждениях Пензенской области проведут учения по безопасности.

Как пояснили в региональном министерстве образования, ученики и педагоги отработают алгоритм действий в экстренных ситуациях, а также при вооруженном нападении, получении сигналов «Беспилотная опасность», «Ракетная опасность».

Ранее замминистра образования региона Галина Денисенко рассказала, как в школах должны действовать при объявлении ракетной опасности.

«Если дети находятся дома, родители не провожают их в школы; если в образовательной организации, то дети с педагогами спускаются вниз, на улицу не выходят», - сообщила она.

Министерство образования регулярно проверяет, знает ли персонал учебных заведений, как реагировать. Педагогов опрашивают по чек-листу, если выявляются недостатки, их устраняют.