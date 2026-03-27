В МАУ «Детское и лечебное питание» обновят оборудование
В Пензе планируют модернизировать МАУ «Детское и лечебное питание». Об этом стало известно на сессии городской думы в пятницу, 27 марта.

Проблемы на предприятии обсуждались еще минувшей осенью. Тогда из-за низких зарплат там наблюдалась нехватка кадров, в частности операторов.

«Из шести, которые должны по штату выходить, работает всего один, и то готов скоро уволиться, соответственно мы останемся без детского питания. Прошу принять меры, чтобы повысить зарплату и наладить вопрос со штатом, потому что 30 000, которые они сейчас получают, мы все понимаем, мизерная зарплата для операторов, тем более для мужского пола», - высказался 28 ноября депутат Николай Кузяков.

Начальник социального управления Елена Егорова пообещала рассмотреть вопрос.

В этот раз Кузяков отметил позитивные изменения.

«Хочу поблагодарить за оперативное решение проблемы по вопросу повышения заработной платы. В этом году выделили бюджет, зарплата будет теперь достойная. Но хочу вас попросить держать в фокусе то, что оборудование устарело на 100%, это не позволяет ни расширить ассортимент, ни увеличить объемы производства. Давайте план составим, как будем модернизировать», - предложил народный избранник.

Елена Егорова пояснила, что уже подготовлен трехлетний план по замене оборудования.

«В ближайшее время будет закуплен новый упаковочный аппарат, который позволит расширить ассортимент продукции и увеличить ее объемы. Вопросы развития этого учреждения первостепенны в моей работе, поэтому я уверена, что результатов мы добьемся», - заключила она.

