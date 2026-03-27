Названы адреса в Пензе, где сделают ремонт по программе «Мой двор»

В 2026 году в Пензе по программе «Мой двор» отремонтируют 216 участков - придомовых зон, подъездных дорог к многоквартирным домам и социальным объектам. На эти цели выделено 600 млн рублей из областного бюджета.
«На первые объекты планируется зайти уже в конце апреля», - написал глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале.
По его словам, по каждому участку заранее определяются виды благоустройства. Если у горожан в процессе проведения работ или после приемки возникнут замечания по качеству, им нужно обращаться в управление ЖКХ. Подрядчик устранит недочеты в рамках гарантийных обязательств.
Всего в УЖКХ поступило 225 предложений заинтересованных лиц для участия программе. 9 заявок были отклонены из-за несоответствия комплекта документов установленным требованиям к форме и содержанию:
- ул. Совхоз-Техникум, 3;
- ул. Калинина, 121;
- ул. Ленина, 15;
- ул. Менделеева, 3;
- ул. Чапаева, 85;
- ул. Карпинского, 13;
- ул. Попова, 4;
- ул. Малая Бугровка, 7;
- ул. Медицинская, 14а.
По программе отремонтируют участки по следующим адресам:
- ул. Ударная, 41;
- ул. Ладожская, 135;
- ул. Ладожская, 129;
- ул. Измайлова, 62;
- ул. Бакунина, 135;
- ул. Суворова, 178;
- ул. Минская, 1;
- ул. Циолковского, 6а;
- ул. Кулибина, 7;
- ул. Кулибина, 3;
- ул. Циолковского, 22;
- ул. Рахманинова, 38;
- ул. Куйбышева, 11;
- ул. Бородина, 5;
- ул. Пушкина, 27;
- ул. Шевченко, 22;
- ул. Ладожская, 69;
- проспект Строителей, 59;
- ул. Колхозная, 118;
- ул. Колхозная, 120;
- ул. Ладожская, 117а;
- проспект Строителей, 150;
- проспект Строителей, 156а;
- ул. Ладожская, 95;
- ул. Бородина, 25;
- ул. Калинина, 9;
- ул. Антонова, 5а;
- ул. Антонова, 23;
- ул. Лядова, 22;
- ул. Лядова, 30;
- ул. Лядова, 26;
- проспект Строителей, 41;
- проспект Строителей, 45;
- ул. Антонова, 21;
- ул. Антонова, 19Б;
- ул. Рахманинова, 17а;
- ул. Ладожская, 129а;
- проспект Строителей, 130;
- ул. Ладожская, 93;
- проспект Победы, 142;
- ул. Военный Городок, 109;
- ул. Дзержинского, 3;
- ул. Коммунистическая, 39;
- ул. Ворошилова, 21;
- ул. Суворова, 170а;
- ул. Медицинская, 7;
- ул. Клары Цеткин, 48;
- ул. Володарского, 74;
- ул. Володарского, 72;
- ул. Малая Бугровка, 1;
- проспект Строителей, 160;
- ул. Тепличная, 17;
- ул. Тепличная, 15;
- ул. Бийская, 9;
- ул. Лобачевского/1-й проезд Лобачевского, 5/3;
- ул. Бийская, 7;
- ул. Мира, 7;
- ул. Ленинградская, 9а;
- ул. Попова, 16а;
- ул. Попова, 16;
- ул. Попова, 6а;
- ул. Малая Бугровка, 3;
- проспект Строителей, 74;
- ул. Мира, 11;
- ул. Пушанина, 42;
- ул. Терновского, 182;
- ул. 8 Марта, 27;
- ул. Терновского, 186;
- ул. Краснова, 37;
- ул. Краснова, 39;
- ул. Терновского, 160;
- ул. Терновского, 176;
- ул. Терешковой, 10;
- ул. Терновского, 174;
- ул. Экспериментальная, 3;
- ул. Ладожская, 133;
- ул. Володарского/Гладкова, 70/5;
- ул. Гладкова, 9;
- ул. Чапаева, 83;
- ул. Терновского, 214;
- ул. Терновского, 212;
- ул. Карпинского, 32;
- ул. Карпинского, 15;
- ул. Суворова, 194;
- ул. Суворова, 180;
- ул. Карпинского, 15а;
- ул. Карпинского, 27;
- ул. Карпинского, 23;
- ул. Карпинского, 21;
- ул. Суворова, 184;
- ул. Карпинского, 42;
- ул. Карпинского, 27а;
- ул. Герцена, 11;
- ул. Бакунина, 132;
- ул. Герцена, 46;
- ул. Толстого, 1;
- ул. Луначарского, 34а;
- ул. Карпинского, 40;
- ул. Чаадаева, 101а;
- ул. Толстого, 2;
- проезд Жемчужный, 11;
- ул. Вяземского, 49;
- ул. Пацаева, 3;
- ул. Володарского, 68;
- ул. Попова, 10а;
- ул. Фабричная, 14;
- ул. Тарханова, 12;
- ул. Фабричная, 7;
- ул. Кижеватова, 33а;
- ул. Медицинская, 14;
- ул. Мирская, 17;
- ул. Пролетарская, 30;
- ул. Вяземского, 37;
- ул. Военный Городок, 13;
- ул. Фабричная, 3;
- ул. Зои Космодемьянской, 3;
- ул. Попова, 72;
- ул. Мира, 43;
- ул. Попова, 64;
- ул. Терновского, 156;
- ул. Мира, 70;
- ул. Тарханова, 5;
- ул. Ватутина, 8;
- 2-й проезд Лобачевского, 1/20;
- ул. Богданова, 63а;
- ул. Свердлова, 38а;
- ул. Калинина, 86;
- ул. Ворошилова, 3;
- ул. Минская, 12;
- ул. Бийская, 1;
- ул. Бийская, 3;
- ул. Молодогвардейская, 20;
- ул. Молодогвардейская, 18;
- ул. Медицинская, 8;
- ул. Медицинская, 10;
- ул. Луначарского, 6;
- ул. Луначарского, 8;
- ул. Тарханова, 11;
- ул. Краснова, 45;
- ул. 8 Марта, 25;
- ул. Чкалова, 15;
- ул. Попова, 8;
- ул. Медицинская, 12;
- ул. Медицинская, 3;
- ул. Минская, 23;
- ул. Онежская, 15;
- ул. Ладожская, 45;
- ул. Рахманинова, 13;
- проспект Строителей, 11;
- ул. Ладожская, 39;
- ул. Сумская, 11;
- ул. Сумская, 7;
- ул. Сумская, 2;
- ул. Аустрина, 154;
- проспект Строителей, 34;
- проспект Строителей, 33;
- проспект Победы, 130;
- проспект Строителей, 36;
- проспект Строителей, 42;
- проспект Строителей, 44;
- ул. Глазунова, 7;
- ул. Кронштадтская, 8;
- ул. Ладожская, 11;
- ул. Ладожская, 67;
- ул. Лядова, 28;
- ул. Молодогвардейская, 7;
- ул. Онежская, 13;
- ул. Онежская, 17;
- ул. Рахманинова, 39;
- ул. Рахманинова, 41;
- ул. Собинова, 5;
- ул. Медицинская, 6;
- ул. Дзержинского, 15а;
- ул. Ухтомского, 3;
- ул. Циолковского, 6Б;
- ул. Циолковского, 4а;
- ул. Леонова, 26;
- ул. Леонова, 30;
- ул. Минская, 21;
- ул. Минская, 18;
- ул. Минская, 16а;
- ул. Минская, 16;
- ул. Ульяновская, 25;
- ул. Ульяновская, 23;
- ул. Одесская, 4;
- ул. Одесская, 4а;
- ул. Кирова, 67;
- ул. Кирова, 69;
- ул. Суворова, 42;
- ул. Кижеватова, 29а;
- ул. Кижеватова, 27а;
- ул. Новый Кавказ, 4;
- ул. Кирова, 71;
- ул. Галетная, 11;
- ул. Бекешская, 4;
- ул. 8 Марта, 27а;
- ул. Литвинова, 19;
- ул. Тарханова, 7;
- ул. Пролетарская, 6;
- ул. Ленинградская, 9;
- ул. Российская, 41;
- ул. Луначарского, 7а;
- ул. Молодогвардейская, 22;
- ул. Молодогвардейская, 24;
- ул. Гладкова, 13;
- ул. Кижеватова, 15;
- ул. Фабричная, 6;
- ул. Кордон Студеный, 1Б;
- ул. Конструкторская, 6;
- ул. Сердобская, 2в;
- ул. Сердобская, 2;
- ул. Лодочная, 19;
- ул. Павлушкина, 19;
- ул. Чаадаева, 91а;
- ул. Пролетарская, 26;
- ул. Ворошилова, 1.