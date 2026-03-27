Названы адреса в Пензе, где сделают ремонт по программе «Мой двор»

В 2026 году в Пензе по программе «Мой двор» отремонтируют 216 участков - придомовых зон, подъездных дорог к многоквартирным домам и социальным объектам. На эти цели выделено 600 млн рублей из областного бюджета.

«На первые объекты планируется зайти уже в конце апреля», - написал глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале.

По его словам, по каждому участку заранее определяются виды благоустройства. Если у горожан в процессе проведения работ или после приемки возникнут замечания по качеству, им нужно обращаться в управление ЖКХ. Подрядчик устранит недочеты в рамках гарантийных обязательств.

Всего в УЖКХ поступило 225 предложений заинтересованных лиц для участия программе. 9 заявок были отклонены из-за несоответствия комплекта документов установленным требованиям к форме и содержанию:

- ул. Совхоз-Техникум, 3;

- ул. Калинина, 121;

- ул. Ленина, 15;

- ул. Менделеева, 3;

- ул. Чапаева, 85;

- ул. Карпинского, 13;

- ул. Попова, 4;

- ул. Малая Бугровка, 7;

- ул. Медицинская, 14а.

По программе отремонтируют участки по следующим адресам:

- ул. Ударная, 41;

- ул. Ладожская, 135;

- ул. Ладожская, 129;

- ул. Измайлова, 62;

- ул. Бакунина, 135;

- ул. Суворова, 178;

- ул. Минская, 1;

- ул. Циолковского, 6а;

- ул. Кулибина, 7;

- ул. Кулибина, 3;

- ул. Циолковского, 22;

- ул. Рахманинова, 38;

- ул. Куйбышева, 11;

- ул. Бородина, 5;

- ул. Пушкина, 27;

- ул. Шевченко, 22;

- ул. Ладожская, 69;

- проспект Строителей, 59;

- ул. Колхозная, 118;

- ул. Колхозная, 120;

- ул. Ладожская, 117а;

- проспект Строителей, 150;

- проспект Строителей, 156а;

- ул. Ладожская, 95;

- ул. Бородина, 25;

- ул. Калинина, 9;

- ул. Антонова, 5а;

- ул. Антонова, 23;

- ул. Лядова, 22;

- ул. Лядова, 30;

- ул. Лядова, 26;

- проспект Строителей, 41;

- проспект Строителей, 45;

- ул. Антонова, 21;

- ул. Антонова, 19Б;

- ул. Рахманинова, 17а;

- ул. Ладожская, 129а;

- проспект Строителей, 130;

- ул. Ладожская, 93;

- проспект Победы, 142;

- ул. Военный Городок, 109;

- ул. Дзержинского, 3;

- ул. Коммунистическая, 39;

- ул. Ворошилова, 21;

- ул. Суворова, 170а;

- ул. Медицинская, 7;

- ул. Клары Цеткин, 48;

- ул. Володарского, 74;

- ул. Володарского, 72;

- ул. Малая Бугровка, 1;

- проспект Строителей, 160;

- ул. Тепличная, 17;

- ул. Тепличная, 15;

- ул. Бийская, 9;

- ул. Лобачевского/1-й проезд Лобачевского, 5/3;

- ул. Бийская, 7;

- ул. Мира, 7;

- ул. Ленинградская, 9а;

- ул. Попова, 16а;

- ул. Попова, 16;

- ул. Попова, 6а;

- ул. Малая Бугровка, 3;

- проспект Строителей, 74;

- ул. Мира, 11;

- ул. Пушанина, 42;

- ул. Терновского, 182;

- ул. 8 Марта, 27;

- ул. Терновского, 186;

- ул. Краснова, 37;

- ул. Краснова, 39;

- ул. Терновского, 160;

- ул. Терновского, 176;

- ул. Терешковой, 10;

- ул. Терновского, 174;

- ул. Экспериментальная, 3;

- ул. Ладожская, 133;

- ул. Володарского/Гладкова, 70/5;

- ул. Гладкова, 9;

- ул. Чапаева, 83;

- ул. Терновского, 214;

- ул. Терновского, 212;

- ул. Карпинского, 32;

- ул. Карпинского, 15;

- ул. Суворова, 194;

- ул. Суворова, 180;

- ул. Карпинского, 15а;

- ул. Карпинского, 27;

- ул. Карпинского, 23;

- ул. Карпинского, 21;

- ул. Суворова, 184;

- ул. Карпинского, 42;

- ул. Карпинского, 27а;

- ул. Герцена, 11;

- ул. Бакунина, 132;

- ул. Герцена, 46;

- ул. Толстого, 1;

- ул. Луначарского, 34а;

- ул. Карпинского, 40;

- ул. Чаадаева, 101а;

- ул. Толстого, 2;

- проезд Жемчужный, 11;

- ул. Вяземского, 49;

- ул. Пацаева, 3;

- ул. Володарского, 68;

- ул. Попова, 10а;

- ул. Фабричная, 14;

- ул. Тарханова, 12;

- ул. Фабричная, 7;

- ул. Кижеватова, 33а;

- ул. Медицинская, 14;

- ул. Мирская, 17;

- ул. Пролетарская, 30;

- ул. Вяземского, 37;

- ул. Военный Городок, 13;

- ул. Фабричная, 3;

- ул. Зои Космодемьянской, 3;

- ул. Попова, 72;

- ул. Мира, 43;

- ул. Попова, 64;

- ул. Терновского, 156;

- ул. Мира, 70;

- ул. Тарханова, 5;

- ул. Ватутина, 8;

- 2-й проезд Лобачевского, 1/20;

- ул. Богданова, 63а;

- ул. Свердлова, 38а;

- ул. Калинина, 86;

- ул. Ворошилова, 3;

- ул. Минская, 12;

- ул. Бийская, 1;

- ул. Бийская, 3;

- ул. Молодогвардейская, 20;

- ул. Молодогвардейская, 18;

- ул. Медицинская, 8;

- ул. Медицинская, 10;

- ул. Луначарского, 6;

- ул. Луначарского, 8;

- ул. Тарханова, 11;

- ул. Краснова, 45;

- ул. 8 Марта, 25;

- ул. Чкалова, 15;

- ул. Попова, 8;

- ул. Медицинская, 12;

- ул. Медицинская, 3;

- ул. Минская, 23;

- ул. Онежская, 15;

- ул. Ладожская, 45;

- ул. Рахманинова, 13;

- проспект Строителей, 11;

- ул. Ладожская, 39;

- ул. Сумская, 11;

- ул. Сумская, 7;

- ул. Сумская, 2;

- ул. Аустрина, 154;

- проспект Строителей, 34;

- проспект Строителей, 33;

- проспект Победы, 130;

- проспект Строителей, 36;

- проспект Строителей, 42;

- проспект Строителей, 44;

- ул. Глазунова, 7;

- ул. Кронштадтская, 8;

- ул. Ладожская, 11;

- ул. Ладожская, 67;

- ул. Лядова, 28;

- ул. Молодогвардейская, 7;

- ул. Онежская, 13;

- ул. Онежская, 17;

- ул. Рахманинова, 39;

- ул. Рахманинова, 41;

- ул. Собинова, 5;

- ул. Медицинская, 6;

- ул. Дзержинского, 15а;

- ул. Ухтомского, 3;

- ул. Циолковского, 6Б;

- ул. Циолковского, 4а;

- ул. Леонова, 26;

- ул. Леонова, 30;

- ул. Минская, 21;

- ул. Минская, 18;

- ул. Минская, 16а;

- ул. Минская, 16;

- ул. Ульяновская, 25;

- ул. Ульяновская, 23;

- ул. Одесская, 4;

- ул. Одесская, 4а;

- ул. Кирова, 67;

- ул. Кирова, 69;

- ул. Суворова, 42;

- ул. Кижеватова, 29а;

- ул. Кижеватова, 27а;

- ул. Новый Кавказ, 4;

- ул. Кирова, 71;

- ул. Галетная, 11;

- ул. Бекешская, 4;

- ул. 8 Марта, 27а;

- ул. Литвинова, 19;

- ул. Тарханова, 7;

- ул. Пролетарская, 6;

- ул. Ленинградская, 9;

- ул. Российская, 41;

- ул. Луначарского, 7а;

- ул. Молодогвардейская, 22;

- ул. Молодогвардейская, 24;

- ул. Гладкова, 13;

- ул. Кижеватова, 15;

- ул. Фабричная, 6;

- ул. Кордон Студеный, 1Б;

- ул. Конструкторская, 6;

- ул. Сердобская, 2в;

- ул. Сердобская, 2;

- ул. Лодочная, 19;

- ул. Павлушкина, 19;

- ул. Чаадаева, 91а;

- ул. Пролетарская, 26;

- ул. Ворошилова, 1.