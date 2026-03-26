В Пензе приступили к мойке шумовых экранов

В Пензе приступили к мойке шумовых экранов
В областном центре сотрудники «Пензавтодора» приступили к мойке шумовых экранов, установленных на мостах и путепроводах.

В Пензе приступили к мойке шумовых экранов

«Данные мероприятия проводятся для поддержания их звукоизоляционной эффективности, сохранения эстетичного внешнего вида, обеспечения безопасности движения и продления срока службы материала», - пояснили в МБУ «Пензавтодор» в четверг, 26 марта.

Шумовые экраны отмывают от загрязнений вручную.

В Пензе приступили к мойке шумовых экранов

Ранее сообщалось, что в Пензе на дороги вышли поливомоечные машины. Их задача – смыть грязь, накопившуюся за зиму.

Так, спецтехника привела в порядок бетонные блоки на проспекте Победы. Ранее автомобилисты просили коммунальщиков помыть их.

