Следователи выслушают жалобы жителей региона на дороги

Общество

Следователи выслушают жалобы жителей региона на дороги
Печать
Max

В пятницу, 27 марта, следователи примут жалобы жителей Пензенской области на состояние дорог. Прием граждан пройдет в разных районах региона.

Так, с 10:00 до 11:00 посетителей будут ждать в следственном отделе по Ленинскому району

в Пензе (ул. Бакунина, 176а) и в Бессоновском межрайонном отделе (с. Бессоновка, пер. Больничный, 3).

С 12:00 до 13:00 прием проведут в Городище (ул. А. Матросова, 81); с 14:30 до 15:30 - в Кузнецке (ул. Ленина, 234а).

С 14:00 до 15:00 обращения рассмотрят в Нижнеломовском межрайонном отделе (г. Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург, 13); с 15:00 до 16:00 жалобы примут в Зареченском (г. Пенза, ул. Ростовская, 52) и Сердобском (г. Сердобск, ул. Сережникова, 10а) отделах.

С 16:00 до 17:00 аналогичный прием пройдет в Каменке (ул. Центральная, 8).

«Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность», - подчеркнули в областном СУ СКР.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
прием жалоба дорога
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!