Следователи выслушают жалобы жителей региона на дороги

В пятницу, 27 марта, следователи примут жалобы жителей Пензенской области на состояние дорог. Прием граждан пройдет в разных районах региона.

Так, с 10:00 до 11:00 посетителей будут ждать в следственном отделе по Ленинскому району

в Пензе (ул. Бакунина, 176а) и в Бессоновском межрайонном отделе (с. Бессоновка, пер. Больничный, 3).

С 12:00 до 13:00 прием проведут в Городище (ул. А. Матросова, 81); с 14:30 до 15:30 - в Кузнецке (ул. Ленина, 234а).

С 14:00 до 15:00 обращения рассмотрят в Нижнеломовском межрайонном отделе (г. Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург, 13); с 15:00 до 16:00 жалобы примут в Зареченском (г. Пенза, ул. Ростовская, 52) и Сердобском (г. Сердобск, ул. Сережникова, 10а) отделах.

С 16:00 до 17:00 аналогичный прием пройдет в Каменке (ул. Центральная, 8).

«Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность», - подчеркнули в областном СУ СКР.