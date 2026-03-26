Призывникам разрешили не являться в военкомат при одном условии

В России призывникам разрешили получать отсрочку или освобождение от службы в армии без явки в военкомат при условии, что в реестре воинского учета есть полные данные о них. Соответствующее постановление Правительства РФ размещено на портале официального опубликования правовых актов.

«При наличии в реестре воинского учета достаточных сведений, необходимых для принятия призывной комиссией в отношении призывника обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности (призыва на военную службу) или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», - говорится в документе.

Отсрочку могут предоставить студентам, обучающимся по очной форме, аспирантам, сотрудникам МВД, МЧС, ФСБ, гражданам, ухаживающим за близкими, с категорией годности «Г», а также работникам ИТ-компаний.

От военной обязанности освобождаются следующие граждане: инвалиды, кандидаты и доктора наук, лица, имеющие судимость, постоянно живущие за границей.

По действовавшим ранее правилам отсрочку или освобождение от службы без личной явки могли получить лишь отдельные категории россиян: с двумя или более детьми, с ребенком-инвалидом до 3 лет, обучающиеся очно, имеющие ученую степень.