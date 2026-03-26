Доступ к данным россиян в базах МВД захотели сделать платным

МВД РФ предложило ввести плату за доступ к базам данным россиян для банков и кредитных организаций. Соответствующий проект постановления Правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Данные собираются предоставлять через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Организации будут платить за сведения о действительности паспорта, регистрации по месту жительства и пребывания, разрешениях на временное проживание и видах на жительство и другую информацию.

Плата составит 50 рублей за единицу тарификации (один сеанс обмена информацией).

Сейчас к данным полиции могут получить доступ более 500 организаций, в том числе банки. В прошлом году ведомство получило более 3,1 млрд запросов.

«С введением платной схемы прогнозируемые поступления в доход федерального бюджета за календарный год предположительно составят 119,6 миллиарда рублей. Эти средства планируется направить на финансирование деятельности органов внутренних дел», - поясняет издание «Парламентская газета».

полиция банк интернет
 
 
 
 
 

