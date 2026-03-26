27 марта в Пензенской области ожидается небольшой дождь

В пятницу, 27 марта, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС. В некоторых районах ночью и утром ожидается туман.

Ветер подует с востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут 0...+5 градусов. Местами прогнозируется небольшой дождь.

Днем воздух прогреется до +9...+14. В ночь на субботу похолодает до -3...+2 градусов, осадков не ожидается.

В народном календаре 27 марта - Венедиктов день. На Руси подмечали: мороз на Венедикта сулит такую же погоду на неделю вперед.