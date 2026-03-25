В регионе нет камер, фиксирующих отсутствие полиса ОСАГО

Принятие проекта закона об однократном за 24 часа штрафе за езду без ОСАГО, зафиксированную дорожными камерами, заставило пензенцев понервничать. Наказание за нарушение составляет 800 рублей.

«Сколько камер в Пензенской области фиксируют отсутствие полиса ОСАГО?» - поинтересовался читатель PenzaInform.ru.

На запрос редакции ответили в ГБУ «Безопасный регион».

«На территории Пензенской области на текущий момент не установлены КФВФ [комплексы фотовидеофиксации. - Прим. ред.], осуществляющие фиксацию отсутствия полиса ОСАГО у водителя транспортного средства», - сообщили в управлении.

Дорожных камер, способных автоматически распознать подобное нарушение, на данный момент нет не только в регионе, но и вообще в России. Запуск системы еще только планируется, а проверка по базе МВД станет возможна не раньше, чем новый закон вступит в силу.

Согласно проекту, это должно произойти 1 сентября 2026 года.

