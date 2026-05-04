9 Мая пензенцы не смогут купить спиртное в местах торжеств

9 мая, в годовщину Великой Победы, в Пензе запретят продавать спиртное. Соответствующее постановление было подписано в городской администрации.

С 10:00 до 16:00 алкоголь нельзя будет купить в торговых точках, расположенных вблизи Монумента воинской и трудовой славы, по адресам:

- ул. Карпинского, 33а, 33в, 37, 39, 46а, 50, 52;

- проспект Победы, 2, 15, 16, 24, 24а, 27, 31;

- ул. Фурманова, 7а;

- ул. Коммунистическая, 7а, 35;

- ул. Ворошилова, 1, 2.

С 12:00 до 22:00 реализацию спиртного рекомендовано прекратить в районе Юбилейной площади по адресам:

- ул. Суворова, 151, 159, 165, 166, 168, 168а, 192а, 221, 225;

- ул. Пушкина, 45;

- ул. Бакунина, 137.

Сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением рекомендаций.