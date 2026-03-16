В Пензе спасатели отработали навыки погружения под лед

Общество

Печать
Telegram

В Пензе спасатели-водолазы приняли участие в учебно-тренировочных занятиях, которые проходили на базе Сурского водохранилища в пятницу, 13 марта.

Они отработали навыки погружения под лед, рассказали в «ППСЦ».

«Спасатели тренировались в различных сценариях, включая поиск и спасение людей, оказавшихся в ледяной воде. Особое внимание уделялось использованию специального оборудования и соблюдению мер безопасности при работе на льду», - отметили в областном министерстве ЖКХ и ГЗН.

Двумя днями ранее спасатели в рамках командно-штабных учений продемонстрировали готовность к паводкоопасному периоду.

По сценарию из-за резкого подъема уровня рек под угрозой затопления оказались 3 759 домов с населением 17 570 человек. Дополнительным условием задачи стало затруднение транспортного сообщения по причине погружения под воду 7,5 км автодорог.

Участники тренировки отработали навыки чернения и распиловки льда для предотвращения заторов, спасли провалившегося под лед человека и эвакуировали рыбака с льдины, вывезли условно пострадавших из зоны ЧС в пункты временного размещения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спасатель водоем лед
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!