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Общество

В Пензе торжественно открыли новый корпус онкодиспансера

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В четверг, 8 февраля, в Пензе торжественно открыли новый лабораторно-диагностический корпус областного онкологического диспансера, сданный в эксплуатацию раньше намеченного срока.

В Пензе торжественно открыли новый корпус онкодиспансера

Здесь размещены гематологический центр для детей и взрослых; общеклиническая, гематологическая, цитогенетическая, гемостазиологическая, ПЦР-лаборатории; служба ультразвуковой диагностики; 2 дневных стационара по химио- и радиотерапии, перечислили в пресс-службе областного правительства.

В Пензе торжественно открыли новый корпус онкодиспансера

Рядом планируется возвести еще один корпус - хирургический. Объект надеются включить в федеральную программу.

На строительство лабораторно-диагностического корпуса выделили около 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Строительство здания было окончено в 2023 году. Изначально планировалось, что в эксплуатацию его введут в конце 2024-го.

Корпус оснащают оборудованием, отвечающим стандартам мирового уровня.

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Источник — фото областного правительства
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