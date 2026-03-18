От пензенцев ждут идей, какую территорию нужно благоустроить

Жители Пензенской области могут предложить свою идею о том, какую территорию необходимо преобразить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Онлайн-голосование, в котором определится общественное пространство для благоустройства, стартует в апреле. До 26 марта на сайте госуслуг пензенцы могут сообщить, что именно, по их мнению, должны обновить.

Чтобы предложить свою идею, необходимо: перейти по ссылке, войти в учетную запись на «Госуслугах», заполнить форму, указав территорию и кратко описав, что там нужно сделать.

«От одного пользователя принимается только одна заявка. Выдвинуть можно парки, скверы, детские и спортивные площадки, дворовые территории, набережные, улицы и пешеходные зоны. Территории, получившие наибольшую поддержку жителей, войдут в официальный перечень для участия во всероссийском онлайн-голосовании», - пояснили в областном правительстве.

В 2025 году в голосовании по выбору пространства для благоустройства участвовали более 97 000 жителей региона. В Пензе победу одержал парк Белинского. За его обновление выступили 23 136 человек.

