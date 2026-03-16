Пензенские росгвардейцы обезвредили 22 взрывоопасных предмета

Личный состав инженерно-технического отделения пензенского ОМОН «Страж» в 2025 году совершил 216 выездов и обезвредил 22 взрывоопасных предмета, сообщили в областном управлении Росгвардии.

В числе этих предметов - ручные гранаты и снаряды различного калибра.

Чтобы быть готовыми к любым ситуациям, взрывотехники регулярно участвуют в учениях. На тех, что состоялись на прошлой неделе, они отработали действия с упавшим беспилотником.

«Прибывшие на место росгвардейцы оперативно применили современные технологии. С помощью средств радиоэлектронной борьбы они заблокировали сигналы управления и связи в районе работ, после чего провели воздушную разведку, используя штатный дрон. Убедившись, что находка представляет опасность, специалисты приняли решение уничтожить ее накладным зарядом, сброшенным с беспилотника», - рассказали в Росгвардии.

Также была отработана ситуация, что упавший БПЛА находится в зоне плотной работы РЭБ, где применение дронов невозможно. Инженеры-взрывотехники применили наземный разрушитель.