Первый зампрокурора области примет жителей Лунинского района

Первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг выслушает жителей Лунинского района. Он примет их в пятницу, 20 марта, с 10:30 до 11:30.

Встреча состоится в помещении прокуратуры в поселке Лунино (ул. Пушкина, 7).

При обращении на личный прием будет необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Предварительная запись ведется с 16 по 18 марта с 9:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45) по телефонам 8 (8412) 36-80-00 (областная прокуратура), 8 (84161) 3-11-63, 3-11-62 (районная).

«Поступившие на личном приеме обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном органе.

