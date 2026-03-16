От 36 звонков в год: глава Заречного назвал плюсы многодетности

Если человек заведет троих детей, то, став пожилым, он будет получать не менее 36 звонков в год. Такой аргумент в пользу многодетности привел глава Заречного Алексей Костин в своей рубрике на страницах издания gorodz.info.

«Чем больше в семье детей, тем больше вероятности, что в преклонном возрасте человек не будет одинок. Ведь кто-то из детей может переехать в другой город, а кто-то останется в родном, рядом с родителями. Простая математика: если трое детей будут звонить родителям хотя бы по разу в месяц, то в год это будет уже 36 звонков», - пояснил чиновник.

Алексей Костин отметил, что многодетность становится символом престижа - только процветающие семьи могут позволить себе много детей. По его мнению, тем, кто, стремясь казаться престижным, влезает в долги ради нового автомобиля, следует переосмыслить приоритеты. «Почему ради дорогой машины можно взять кредит, а ради очередного ребенка нет?» - задал риторический вопрос глава Заречного.

Перечисляя плюс многодетности, Алексей Костин назвал необходимость постоянно развиваться в пожилом возрасте («Кто захочет слушать брюзжание ворчливого старика?»), надежду на материальную и психологическую поддержку со стороны детей, экономию денег и сохранение здоровья из-за того, что родители проводят вечера дома.

В качестве еще одного преимущества чиновник указал возможность реализоваться в детях. «В определенном возрасте, годам к 40, человеку свойственно подводить промежуточный итог своей жизни. Он начинает задумываться о том, правильно ли все сделал, почему именно так сложилась его жизнь. Друзья стали начальниками, успешными предпринимателями. И он спрашивает себя, почему мне это не удалось? Это называется «кризис среднего возраста». Человек начинает размышлять, зачем он жил эти годы. Не всем суждено стать директорами заводов, больших компаний, высокопоставленными начальниками. Но жизнь дает нам возможность реализоваться в детях», - пояснил глава закрытого города.

Что касается потребности большой семьи в просторном жилье, то Алексей Костин обозначил свое видение решения проблемы так: не всегда целесообразно сразу покупать новую квартиру для молодой семьи, ведь потом ей все равно придется переезжать.

«Может быть, разумнее первое время жилье арендовать, а позже приобрести уже более комфортную квартиру, когда в семье появится несколько детей. Если все это время копить деньги на депозите, применяя при этом существующие меры социальной поддержки молодых семей, то позже можно уже купить ту квартиру, которая нужна», - выразил уверенность чиновник.