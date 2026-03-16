Стало известно, где в Пензе отключат свет 17 марта

Во вторник, 17 марта, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, в Терновке, на улицах Ладожской и Чаадаева.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Галетная, 1Б, 10-18 (четные);

- ул. Индустриальная, 10, 12-16, 18, 20, 22, 24-26, 28-32, 34, 34а, 36;

- пер. Индустриальный, 3а, 4, 6, 8, 10-12, 14,16;

- ул. Кооперативная, 4, 6, 8;

- ул. Молокова, 3, 7, 11/26, 13/2, 17, 19;

- 1-й пр-д Молокова, 1/15, 3-22, 24; 2-й пр-д Молокова, 4, 6, 8, 10-12, 14, 18, 20;

- ул. Отдельная, 26а, 35а, 39, 41;

- Отдельный 1-й пр-д, 5-8, 10, 13, 15; Отдельный 2-й пр-д, 1-23;

- ул. Полевая, 1-25, 27, 31, 33/9;

- пр-д Полевой, 2, 3, 8.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Кольцевая, 23, 27-37 (нечетные), 57, 59, 61, 67, уч.:80, 82, з/у: 57Б, 63, 81, 83;

- ул. Романовка, 2-46 (четные), 39а, 47-52, 54, 55-65 (нечетные), стр.: 61, 191.

С 8:30 до 16:30 электричество перестанут подавать в дома № 113, 115, 119 на ул. Ладожской, а с 9:00 до 16:00 - в дома № 91, 91а, 93 на ул. Чаадаева.

С 9:00 до 16:30 света не будет по адресам:

- ул. Володарского, 3, 17;

- ул. Московская, 24, 36/8.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Гражданская, 3, 5, 6, 7, 7а, 12;

- ул. Ключевского, 76;

- ул. Кураева/Революционная, 51/63;

- ул. Революционная, 34-42 (четные);

- ул. Ставского, 5, 23а, 26.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.