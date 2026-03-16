Ученые дали прогноз магнитных бурь на ближайшие дни

В ближайшие дни ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в понедельник, 16 марта.

Всплеск солнечной и геомагнитной активности, наблюдавшийся на выходных, был коротким, и он завершился.

«После пары дней небольшой тряски, пришедшихся на выходные, снова наступает тишь да гладь. Энергии на Солнце по-прежнему мало, и хватило ее ненадолго», - констатировали в лаборатории.

Воздействие корональной дыры совпало с прогнозами: случились бури среднего уровня, G1–G2. Их пик пришелся на начало субботы, 14 марта.

«На график вернулись доминирующие зеленые цвета. Сегодня еще могут по инерции наблюдаться короткие остаточные возмущения, но глобально событие закончено. Прогноз на ближайшее время благоприятный», - подытожили ученые.