Олег Мельниченко поблагодарил пожарных за добросовестный труд

30 апреля, в День пожарной охраны России, губернатор Олег Мельниченко лично поздравил с профессиональным праздником сотрудников пожарно-спасательной службы Пензенской области и отметил их добросовестный труд и верность служебному долгу.

В 2025 году в регионе спасли из огня 63 человека, эвакуировали - 439. Количество лесных пожаров уменьшилось в 3 раза, пройденная огнем площадь - в 100 раз. По мнению губернатора, снижение числа возгораний - результат серьезной профилактической работы.

«Образование российской пожарной охраны связывают с «Наказом о градском благочинии» царя Алексея Михайловича Романова. В этом документе, изданном в 1649 году [30 апреля], заложены основы организации тушения и предупреждения пожаров», - напомнил Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Губернатор поблагодарил ветеранов и сотрудников МЧС, специалистов областного пожарно-спасательного центра и муниципальных пожарных команд за спасение жизни и здоровья граждан, а также имущества и природных ресурсов.

«Пусть каждый спасатель возвращается со службы с чувством выполненного долга, живым и невредимым!» - подчеркнул он.