Губернатор встретился с финалистами проекта «Герои Пензенского края»

В четверг, 30 апреля, губернатор Олег Мельниченко встретился с финалистами регионального кадрового проекта «Герои Пензенского края».

«Пятеро из них уже трудятся на управленческих должностях. Даниил Кошлаков избран заместителем председателя Пензенской городской думы. Сергей Демкин - начальник организационно-правового отдела администрации Сосновоборского района, Александр Орлов - глава администрации Канаевского сельсовета, Михаил Клечин - замдиректора молодежного центра «Ровесник», Александр Долгов - инженер «Безопасного региона», - перечислил глава региона в своем канале в МАХ.

Еще один финалист проекта, Дмитрий Поворов, активно занимается общественной деятельностью - помогает вернувшимся с фронта найти себя в мирной жизни. На встрече с губернатором он отметил, что в Пензенской области реализуется много хороших инициатив, однако важно действовать активно, не давать им «замыливаться».

«Тоже считаю, что «Героям Пензенского края» нужно больше практических навыков. Чтобы управлять процессами, необходимо хорошо понимать реальность и уметь ее моделировать. Тогда приходит понимание, какие действия требуется предпринимать. Важно видеть перспективу», - подчеркнул Олег Мельниченко.

В рамках региональной кадровой программы «Герои Пензенского края» ветераны СВО получают компетенции, необходимые для работы в органах государственной и муниципальной власти. По словам губернатора, эти люди станут основой управленческой команды и помогут реализовать масштабные проекты, направленные на развитие родного региона.