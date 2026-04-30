Губернатор встретился с финалистами проекта «Герои Пензенского края»

Губернатор встретился с финалистами проекта «Герои Пензенского края»
В четверг, 30 апреля, губернатор Олег Мельниченко встретился с финалистами регионального кадрового проекта «Герои Пензенского края».

«Пятеро из них уже трудятся на управленческих должностях. Даниил Кошлаков избран заместителем председателя Пензенской городской думы. Сергей Демкин - начальник организационно-правового отдела администрации Сосновоборского района, Александр Орлов - глава администрации Канаевского сельсовета, Михаил Клечин - замдиректора молодежного центра «Ровесник», Александр Долгов - инженер «Безопасного региона», - перечислил глава региона в своем канале в МАХ.

Губернатор встретился с финалистами проекта «Герои Пензенского края»

Еще один финалист проекта, Дмитрий Поворов, активно занимается общественной деятельностью - помогает вернувшимся с фронта найти себя в мирной жизни. На встрече с губернатором он отметил, что в Пензенской области реализуется много хороших инициатив, однако важно действовать активно, не давать им «замыливаться».

Губернатор встретился с финалистами проекта «Герои Пензенского края»

«Тоже считаю, что «Героям Пензенского края» нужно больше практических навыков. Чтобы управлять процессами, необходимо хорошо понимать реальность и уметь ее моделировать. Тогда приходит понимание, какие действия требуется предпринимать. Важно видеть перспективу», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор встретился с финалистами проекта «Герои Пензенского края»

В рамках региональной кадровой программы «Герои Пензенского края» ветераны СВО получают компетенции, необходимые для работы в органах государственной и муниципальной власти. По словам губернатора, эти люди станут основой управленческой команды и помогут реализовать масштабные проекты, направленные на развитие родного региона.

спецоперация трудоустройство чиновник
 
 
 
 
 

