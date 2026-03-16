Россиянам хотят субсидировать уже понесенные расходы на догазификацию

В Министерстве энергетики РФ предлагают изменить правила социальной газификации и выделять россиянам субсидии за уже понесенные расходы на покупку оборудования. Соответствующее постановление размещено на портале проектов правовых и нормативных актов.

Действующие правила предусматривают софинансирование расходов льготных категорий граждан только на предстоящую покупку.

Программа социальной газификации стартовала в 2021 году. По ней собственники частных домов могут бесплатно подвести газ к границам участков, которые располагаются в пределах газифицированных населенных пунктов. С 2024 года программу на тех же условиях распространили на владельцев домов в СНТ. Собственники оплачивают из своего кармана только проведение газа до дома по своему участку.

«Согласно утвержденным в госпрограмме «Развитие энергетики» правилам, предоставление субсидий регионам из федерального бюджета в 2024-2026 годах на софинансирование покупки и установки газоиспользующего оборудования, а также проведение работ при социальной газификации исключает использование наличных расчетов с физлицами, а также безналичных расчетов без их целевого использования», - уточняет «Парламентская газета».

Чтобы регионы могли компенсировать затраты льготным категориям россиян, которые установили необходимое оборудование и подключили его на свои деньги, в Минэнерго и предложили внести изменения в правила.

