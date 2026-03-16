Губернатор наградил отличившихся сотрудников системы ЖКХ

Губернатор Олег Мельниченко вручил региональные награды работникам системы жилищно-коммунального хозяйства, которые добросовестно боролись зимой со снегом.

За качественную работу почетные знаки «Во славу земли Пензенской», грамоты и благодарности получили 35 человек. В их число вошли наиболее отличившиеся сотрудники «Пензавтодора» и около 20 управляющих компаний и ТСЖ.

«От себя лично и от всех жителей Пензы поблагодарил награжденных за труд. Хотелось бы, чтобы их примеру следовало как можно больше работников системы ЖКХ - одной из самых сложных и ответственных отраслей», - написал глава региона в своем канале в MAX.

В январе-феврале 2026 года осадков выпало на 200% больше нормы. Коммунальщики работали без праздников и выходных, чтобы создать условия для нормального передвижения транспорта и пешеходов.

Всего за зиму из Пензы вывезли около 320 тысяч кубометров снега, уточнил Олег Мельниченко.