Губернатор наградил отличившихся сотрудников системы ЖКХ

Общество

Губернатор наградил отличившихся сотрудников системы ЖКХ
Печать
Telegram

Губернатор Олег Мельниченко вручил региональные награды работникам системы жилищно-коммунального хозяйства, которые добросовестно боролись зимой со снегом.

Губернатор наградил отличившихся сотрудников системы ЖКХ

За качественную работу почетные знаки «Во славу земли Пензенской», грамоты и благодарности получили 35 человек. В их число вошли наиболее отличившиеся сотрудники «Пензавтодора» и около 20 управляющих компаний и ТСЖ.

Губернатор наградил отличившихся сотрудников системы ЖКХ

«От себя лично и от всех жителей Пензы поблагодарил награжденных за труд. Хотелось бы, чтобы их примеру следовало как можно больше работников системы ЖКХ - одной из самых сложных и ответственных отраслей», - написал глава региона в своем канале в MAX.

Губернатор наградил отличившихся сотрудников системы ЖКХ

В январе-феврале 2026 года осадков выпало на 200% больше нормы. Коммунальщики работали без праздников и выходных, чтобы создать условия для нормального передвижения транспорта и пешеходов.

Всего за зиму из Пензы вывезли около 320 тысяч кубометров снега, уточнил Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
награда жкх губернатор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!