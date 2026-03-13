В Наровчатском районе начали вручать медали новорожденным

Общество

В Наровчатском районе начали вручать медали новорожденным
Печать
Telegram

В Наровчатском районе в загсе детям, которые появятся на свет в 2026 году, вместе со свидетельством о рождении будут вручать памятную медаль.

«У медали два символических лика: с одной стороны - трогательный образ аиста, бережно несущего младенца, и надпись «Рожденному на Наровчатской земле», с другой - гордый герб нашего района и слова «Моя Родина - Наровчат», - рассказала руководитель территориального отдела ЗАГС Наталья Романкова.

По ее словам, смысл заключается в том, чтобы подчеркнуть: каждый появившийся на свет ребенок - это продолжение истории Наровчата.

Первые две медали уже вручили. Родителям новорожденных их передал глава района Сергей Скудин.

В Наровчатском районе начали вручать медали новорожденным

Медаль «Рожденному на Наровчатской земле» получила пятая дочь в многодетной семье и первенец у молодой пары, уточнили в минтруде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
демография роддом дети
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!