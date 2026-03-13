В Колышлейском районе хотят создать команду поисковиков

Жителей Колышлейского района призывают вступить в региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт»: там нет обученной команды добровольцев.

«Когда пропадает человек, дорога каждая минута. Пока инфорг вывешивает ориентировки, а координатор намечает первые задачи, на месте уже должны быть люди. Но что делать, если до ближайшего добровольца сотня километров? Правильно - растить своих!» - пояснили в отряде.

Тем, кто желает реально помогать людям, предлагают принять участие в проекте «Будь с нами!» - пройти курс молодого поисковика и стать добровольцем «ЛизаАлерт».

Теоретические занятия будут проходить онлайн (вебинары и общение с инструкторами в закрытом чате). Практические организуют в Колышлее - туда приедут опытные поисковики и на местности научат работе с навигатором, компасом, портативной радиостанцией, а также основам поисковой тактики в природной и городской среде.

Стать добровольцем может любой местный житель старше 18 лет. Желающим присоединиться нужно заполнить анкету.

«Мы уже успешно запустили этот проект в Сердобском районе: обучили местных волонтеров, и теперь они - наши глаза, руки и ноги на земле. Теперь очередь Колышлейского района!» - заключили волонтеры.