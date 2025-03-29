Центр Пензы украшают арт-объектами ко Дню Победы

29.03.2025 | 11:12

В популярных у жителей Пензы местах отдыха появились арт-объекты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На площади Ленина перед зданием правительства региона установлены конструкции с надписями «Победа!» и «1941-1945» на фоне фотографий военных лет.

У стелы «Росток» размещена звезда с датами «1941-1945» (с одной стороны) и «9 Мая» (с другой).

Ранее стало известно, что стоимость «Звезды» составляет 360 000 рублей, конструкции «Победа!» - 284 000. Планировалось, что еще один арт-объект «Звезда» разместят в сквере 40-летия Победы, а конструкцию «80 лет Победы» - рядом с Монументом воинской и трудовой славы.

К 5 апреля в Пензе приведут в порядок 3 арки «Звезда», 1 арку «Красная звезда», 2 шрифтовые инсталляции «1941-1945», 74 структурные звезды разного размера и 39 плоских звезд.

Кроме того, к 9 Мая в Пензе планируется открыть выставку действующих ретроавтомобилей и мотоциклов.