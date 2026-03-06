Цветы вместо проверки: начальник ГАИ поздравил женщин-водителей

В Пензе начальник региональной Госавтоинспекции Денис Канайкин поздравил автолюбительниц с наступающим праздником 8 Марта.
Сотрудники управления ГАИ останавливали машины на дорогах, но вместо привычной процедуры проверки документов женщин ждал приятный сюрприз.
Полицейские дарили им цветы и говорили теплые слова.
«Денис Канайкин пожелал женщинам здоровья, счастья, благополучия и безопасных дорог», - рассказали в ГАИ.
Автолюбительницы поблагодарили за внимание и пообещали быть примерными водителями.