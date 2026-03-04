Отключения света в Пензе 5 марта: список адресов

В четверг, 5 марта, в Пензе в части домов в Заре, Терновке, Междуречье, микрорайоне Автодром Вираж, на Барковке, Шуисте и Маяке отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Арбековский пер., 1, 2а, 3, 5-12, 53Б; Арбеково-5, 3-я очередь, стр. 75 (Виражная); ул. Большая Арбековская, 30, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 45Б, 48, 48а, 50а, 52, 52а, 54а, 54Б; ул. Виражная, 30, 30а, 31, 32Б, 32в, стр. 32, 37, 39, 43, 43а, 43Б, стр. 88, з/у 33; 2-й Кордон, 1-9; ул. Переходная, 4, 4а, 5, 5а, 7а, 7-16, 18, 20а; ул. Радужная, 51, 53; Радужный пр-д, 16; ул. Сиреневая, 5; пер. Солнечный, 1, 4-17, 19, 20; ул. Хорошая, 77, 86а; ул. Ясная, 3, 5, 6, 8-11, 15, 18, 20-32, 34-36, 39, 41, уч. 67, к/н 197, з/у 2, 4, 11;

- ул. Газовая, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27а, 28, 30, 87, 92; 1-й Газовый пр-д, 1, 1а, 3, 5, 7, 9-16, 25, 27; 2-й Газовый пр-д, 1, 6, 9, 13; ул. 2-я Магистральная, 3, 5, 7, 9, 14, 23, 29, 31, 33/1, 35; ул. 3-я Магистральная, 2-7, 9, 10, 12-16, 18-21, 25; ул. Малоэтажная, 3а, 3Б, 3г, 4-7, 9, 10, 12, 13; ул. МКР № 3 «Заря», уч. 148, стр. 569; ул. Новоселов, 1, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 22; ул. Районная, уч. 2, 2, 3, 5-10, 12, 14, 18, уч. 151; ул. Районная/Новоселов, 10; ул. Руслановой, уч. 548, 2-12 (четные), 16, 18, 20, 22, з/у 14Б.

С 8:30 до 16:00:

- Буровой пр-д, 5; ул. Колхозная, 13, 15-30, 32, 34, 36, 38-44, 46; 4-й Колхозный пр-д, 3-21; ул. Ломоносова, 1, 1а, 3-10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20; пр-д Ломоносова, 1-7; ул. Матросова, 22, 24/8; 3-й пр-д Матросова, 1, 3, 5, 6, 9-20; ул. Проходная, 7а, 9, 11-18, 20, 22, 24, 26.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Зарубина, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 36, 38, 40; 5-й пр-д Зарубина, 12, 14, 16, 18; ул. Парковая, 8, 10; ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; 1-й Фестивальный пр-д, 3-7, 9; 2-й Фестивальный пр-д, 3-10, 12; 3-й Фестивальный пр-д, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Лесной Поселок, 4, 6, 7, 12.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Барковка, 2-4, 6-15, 17-23 (нечетные); пр-д Барковка, 1, 2, 3-17 (нечетные), 12а; ул. Долгая, 1-12, 14, 16а, 16в, 157, з/у 865, з/у 911; СНТ Весна-1, уч. 81, 97; СНТ Восход, 1-6, 9-14; СНТ Здоровье, уч. 1-36, 38-42; СНТ Искра, уч. 356, 364; СНТ Осень, 1-12, 14-33; СНТ Отдых, 10, 43, 44, 71, 95, 96, 112, 117, 118, 123, 124, 136, 137, 138, 140-151, 154-156, 889; СНТ Проектировщик, уч. 4, 8, 9, 37; СНТ Труд, 7, 14, 21;

- СНТ Искра, уч. 308, 314, 318, 320, 322, 332, 335, 342, 344, 357.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Брестская, 1-3, 5-18, 20-31, 33, 39, 43, 45; ул. Днепропетровская, 2-5, 7-18, 22, 24; ул. Пушкари, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14-34, 36-41, 42, 43а, 44, 46, 48, 50, 52, 56-86 (четные);

- пр-д Тропинина; ул. Боровиковского; ул. Крамского; пр-д Крамского; ул. Полтавская; 1-й Полтавский пр-д.