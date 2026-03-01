Психотерапевт раскрыла взаимосвязь комплиментов и здоровья

В воскресенье, 1 марта, во Всемирный день комплимента, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала о влиянии приятных слов на самочувствие. Доводы специалиста обнародовали «Известия».

При искреннем выражении поддержки мозг запускает реакции с участием гормонов дофамина, окситоцина и серотонина. Это нейромедиаторы, благодаря которым повышается мотивация, улучшается эмоциональный фон и усиливается ощущение безопасности.

Если такое взаимодействие оказывается постоянным, уменьшается тревожность, нормализуется сон и упрощается сохранение здоровых привычек. Дефицит признательности, наоборот, порождает чувство одиночества, из-за чего растут риски депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний и ослабления иммунитета.

Особенно важны, по мнению Ирины Крашкиной, комплименты для людей, попавших в сложную ситуацию (тяжелая болезнь, потеря работы, переезд и т. п.). В таких случаях приятные слова оказывают терапевтический эффект, хоть и не заменяют лечение.

Главное, указала психотерапевт, чтобы они хоть сколько-нибудь соответствовали действительности и касались не только внешности, но и реальных заслуг в работе или жизни, личностных качеств. Тогда поддержка будет воспринята позитивно.