Пензенцы не смогут самостоятельно посещать ботанический сад

Сотрудники Ботанического сада имени И. И. Спрыгина, расположенного около парка Белинского, предупредили посетителей о грядущих изменениях.

Сад получил статус биоресурсного центра и особо охраняемой природной территории, что предполагает введение строгого режима охраны.

«В связи с этим в новом сезоне (с апреля) посещение будет возможно только в составе экскурсии по предварительной записи. Самостоятельное посещение сада отменяется», - сообщается на странице сада во «ВКонтакте».

Многих посетителей эта новость расстроила.

«К сожалению, одним из любимых мест для прогулок стало меньше...», «В группе неинтересно. Очень жаль», «Именно за возможность уединения я любила этот уголок города. Печальная новость!», «Осознавать, что места, где можно было бесконечно любоваться первоцветами, отдыхать в тени редких деревьев, теперь практически нет, больно», - отреагировали пензенцы.

Ботанический сад был создан в 1917 году на 4 гектарах земли по инициативе знаменитого русского ботаника, исследователя природы Поволжья, Средней Азии Ивана Спрыгина. Изначально предполагалось, что он будет зоолого–ботаническим, но от этой идеи вскоре отказались.

Сейчас в структуре сада три отдела: дендрологический (с древесно-кустарниковыми растениями Северной Америки, Европы, Средней и Восточной Азии, Сибири - всего около 230 видов), коллекционно-систематический (около 200 видов травянистых растений) и отдел цветочно-декоративных растений, где представлено около 100 видов.