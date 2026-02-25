Прокурор области выслушает жалобы жителей Сердобска

В следующую среду, 4 марта, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием граждан в Сердобске. Он будет посвящен вопросам защиты прав жителей района.

Предварительная запись ведется до 2 марта с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45) по телефонам: 8 (8412) 36-80-00, 8 (84167) 5-03-33, 5-07-17.

Прием будет проходить с 11:30 до 12:30 в здании местной прокуратуры по адресу: г. Сердобск, ул. Ленина, 87Б.

При посещении надзорного органа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - сообщили в областной прокуратуре.

