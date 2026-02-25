Полиция задержала в Пензенской области трех граждан Германии

В Пензенской области несколько нелегалов ожидают выдворения и депортации. В их числе трое граждан Федеративной Республики Германия. Они приехали в регион под видом туристов, но превысили срок разрешенного пребывания на территории России.

Всего с начала года в области выявили более 240 фактов нарушения миграционного законодательства. Полицейские задержали 16 иностранцев.

Сейчас эти граждане находятся в центре временного содержания. 10 из них ожидают принудительного выдворения за несоблюдение режима пребывания на территории РФ.

Кроме того, за пределы страны вышлют 3 граждан соседних республик, совершивших различные преступления на территории России, среди которых мошенничество, организация незаконной миграции и фиктивная постановка иностранцев на учет по месту пребывания, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Всем гражданам суд назначил наказание в виде лишения свободы. После его отбытия компетентные органы решили депортировать иностранцев и запретить им возвращаться в Россию.