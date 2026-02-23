Масленица в Пензе прошла без происшествий

Масленичные гулянья прошли в областном центре без происшествий. Такой итог подвел глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале.

Мероприятия прошли на 21 площадке с 20 по 22 февраля. Для горожан подготовили концерты, состязания, ярмарки с сувенирами, угощения.

С наибольшим размахом торжества прошли 22-го числа. Как провожали зиму жители и гости Пензы, можно посмотреть здесь.

«Спасибо всем, кто внес свой вклад в организацию мероприятий: работникам учреждений культуры и образования, сотрудникам полиции и добровольцам народной дружины, неравнодушным жителям, благодаря которым Масленица прошла весело и безопасно», - отметил Олег Денисов.

В целом по региону серьезных происшествий тоже не было.