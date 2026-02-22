23 февраля в Пензенской области будет пасмурно и ветрено

23 февраля в Пензенской области будет пасмурно и ветрено
В понедельник, 23 февраля, в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском УГМС.

В течение суток ветер дважды сменит направление. Ночью он подует с запада со скоростью 8-13 м/с, днем - с юга, к вечеру - с юго-востока с той же скоростью.

Вместе с тем вероятны и порывы до 15-18 м/с, в связи с чем в регионе установлен желтый уровень погодной опасности.

В ночь на понедельник в прогнозе -10...-15 градусов. Днем столбики уличных термометров поднимутся до -1...-6. В следующую ночь, на вторник, похолодает снова до -10...-15.

В народном календаре 23 февраля - Прохор Весновей. День считался противоречивым: с одной стороны, уже ощущалось приближение весны, с другой - все еще стоило остерегаться холодов. Ясное небо предвещало дождливое лето, а мороз сулил теплый март.

