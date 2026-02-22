Гололед отрезал жителям Колышлея доступ к социальным услугам

В Колышлее вскрылось нарушение прав жителей на доступ к объектам социального значения.

Проверка показала, что территорию около районного комплексного центра соцобслуживания не обрабатывали противогололедными материалами. Из-за этого люди, особенно маломобильные, сильно рисковали жизнью и здоровьем.

«Руководитель учреждения получил от прокурора представление, после которого были незамедлительно приняты меры по устранению нарушений», - сообщили в областной прокуратуре.

19 февраля надзорное ведомство отреагировало на жалобу жителя Неверкинского района. Мужчина сообщил, что снежные заносы перекрыли дорогу между селами План и Карновар.

Как оказалось, в некоторых местах высота навалов превышала 1 метр. Получив представление, местная администрация решила проблему уже на следующий день.