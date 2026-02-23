Три города в регионе получат на благоустройство 275,5 млн рублей

Три города в регионе получат на благоустройство 275,5 млн рублей
На реализацию проектов - победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды выделили 275,5 млн рублей. В список вошли:

- в Кузнецке - благоустройство променада в парке «Нескучный сад» и участков улиц Московской и Ленина до площади перед музейным центром(99,5 млн);

– в Заречном - обустройство детской площадки и уличной трапезной, установка скамеек и монтаж освещения на территории у храма Серафима Саровского (99,5 млн);

– в Никольске - благоустройство нижнего пруда (76,5 млн).

Эти инициативы победили на всероссийском конкурсе в августе 2025 года: проект Никольска - в категории малых городов с населением до 20 тысяч человек, Кузнецк и Заречный - с населением 50-100 тысяч человек.

Всего в Пензенской области планируется благоустроить в этом году 48 общественных территорий. На поддержку муниципальных программ направят 347,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

