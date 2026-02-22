Самыми популярными подарками для мужчин стали гаджеты

Накануне 23 Февраля, Дня защитника Отечества, в торговых сетях зафиксировали всплеск спроса на технику и электронику. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на данные ассоциации АКОРТ.

Если прежде выбор женщин склонялся в сторону носков, парфюмерии, элитного алкоголя и символических сувениров, то теперь предпочтения поменялись.

Все чаще представительницы прекрасного пола покупают что-нибудь функциональное. В этом году, например, самыми востребованными стали гаджеты (планшеты, наушники, смарт-часы, умные колонки, игровые консоли).

Немного отстают от них стройтовары и электроинструменты (перфораторы, дрели-шуруповерты, шлифмашины).

Однако, как показал опрос платформы SuperJob, большинство мужчин хотели бы получить в подарок деньги (17%). Техника и рабочие инструменты заняли второе место (7%), третье - путешествия (6%).

О гаджетах мечтают только 5% респондентов. Еще меньше, по 4% ответивших, выбрали автозапчасти или аксессуары для машины; книги; товары для спорта.

В целом и мужчины, и женщины руководствуются не столько эмоциональной, сколько практической стороной вопроса, отметили в АКОРТ.