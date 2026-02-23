Стало известно, где в Пензе отключат свет 24 февраля

Во вторник, 24 февраля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре, на Южной Поляне, в Терновке, Заре, Веселовке, Арбекове.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Ватутина, 1-43 (нечетные), 44-47, 49-57 (нечетные), 61-65, 69, 69Б, 71;

- ул. Лескова 5;

- 1-й Подгорный пр-д, 8; 3-й Подгорный пр-д, 4-15;

- Подгорный пер-к, 1-6;

- ул. Тамбовская, 1в;

- ул. Терешковой, 6, 8;

- ул. Истомина, 5, 6, 7, 8, 10, уч. 60;

- Зеленая Горка, 63, 67, 69;

- 1-й Земляничный пр-д 7;

- ул. Мозжухина, уч. 8;

- 5-й пр-д Мозжухина 34, 35; 6-й пр-д Мозжухина, 24, 25, 27; 8-й пр-д Мозжухина, уч. 5, уч. 6, уч. 9, 30;

- пер-к Мозжухина, 3, 7, 10, 12, 15, 17, 18;

- ул. Новоселов, уч.: 10, 16, 29, 33, 34, 35, 43, 44, 55, 62.

С 8:30 до 16:30:

- пр-д Павлика Морозова;

- Донецкий тупик, 1, 3, 4, 6;

- ул. Ивановская, 21-39 (нечетные), 40-53, 55-66, 68-80 (четные);

- Ивановский тупик, 2, 6, 7а, 7Б, стр. 9, 10, 11, 13, 14;

- ул. Колышлейская, 37-51, 53;

- 3-й пр-д Терновского, 2-10, 12.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Куйбышева, 18а;

- ул. Калинина, 23, 25, 37;

- ул. Богданова, 21а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 36;

- пл. Куйбышева, 4;

- ул. Чкалова, 32.

В этих же домах намечено повторное отключение с 13:00 до 16:30.

С 13:00 до 15:30 свет не будут подавать по адресам:

- ул. Аксакова, 33/6, 41, 43, 44, 45, 47-61, 63, 65;

- Балашовская, 8, 9, 10;

- ул. Волгоградская, 2, 5, 6, 8-11, 13-27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 37а, 44-52 (четные);

- 1-й Волгоградский пр-д, 7-12; 2-й Волгоградский пр-д, 3-10, 12, 13, 15, 17-23, 27, 28, 28Б, 29; 4-й Волгоградский пр-д, 3, 6-10; 5-й Волгоградский пр-д, 3-8, 10, 10а, 12, 17, 18, 20;

- ул. Вологодская, 1а;

- ул. Кубанская, 5-11 (нечетные), 17, 19; 2-я Кубанская, 14, 16, 18, 25, 29, 31;

- ул. Окружная, 37, 39, 41, 51;

- ул. Орловская, 7а, 7Б, 7/5, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 14-21, 24, 26-43, 45, 47, 49, 51;

- 3-й Орловский пр-д, 1, 8, 10, 12;

- ул. Ставропольская, 1-5, 7;

- 1-й Ставропольский пр-д, 3, 5;

- ул. Харьковская, 2-22 (четные), 26, 28, 30;

- ул. Чебышева, 24а;

- 5-й Виноградный пр-д, 24а;

- ул. Глазунова, 1а, 2а, 16а;

- ул. Рахманинова, 18а.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.